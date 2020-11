Simone Divulgação

Por O Dia

Depois de 31 lives consecutivas, desde abril, a cantora Simone fez uma pausa das transmissões, no último domingo, por causa das eleições. "Considerando nosso dever cívico, decidi não fazer, mas temos um novo encontro no dia 22", diz a cigarra que, para a ocasião, promete um repertório totalmente inédito, com músicas que nunca cantou antes. Ela prepara também surpresas para dezembro, mês de seu aniversário. As lives acontecem às 18h de domingo, religiosamente, com transmissão simultanêa no Facebook, Instagram e canal do Youtube da artista.