Darlin Ferrattry é anunciada como rainha de bateria da Império Serrano: 'estou explodindo de alegria' Divulgação

Por O Dia

No próximo dia 20, sexta-feira, a quadra da Império Serrano, em Madureira, na Zona Norte do Rio, recebe a final de samba-enredo da escola. Na ocasião, Darlin Ferrattry, rainha de bateria da agremiação, é presença confirmadíssima no evento. A mãe da funkeira Lexa estará em seu camarote com convidados.