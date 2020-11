William Bonner e Renata Lo Prete Reprodução

Por O Dia

Nos bastidores do jornalismo da TV Globo muito se falou sobre o cenário do estúdio onde Willian Bonner e Renata Lo Prete faziam a cobertura das eleições. O comentário era sobre a redução de gastos da emissora, que agora não tem priorizado a marcenaria convencional para utilizar outros tipos de materiais, o que acabou deixando seus cenários com acabamento péssimo. As imperfeições ficavam ainda mais visíveis quando as câmeras focavam na TV que mostrava as porcentagens de votos de cada candidato. Puxado!!!!