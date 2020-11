Nubia Oliiver divulgação

Por O Dia

A pandemia de Covid-19 fez Nubia Oliiver mudar seus planos para a virada do ano. Para se resguardar e proteger sua família, ela decidiu comemorar o Réveillon de forma mais intimista e segura. "Meu Réveillon estava programado para ser a bordo de um navio. Eu já tinha comprado tudo desde o ano passado e nós íamos ver os fogos de Copacabana e fazer um passeio pelo litoral do Brasil. Achei melhor cancelar, até porque esses navios são internacionais. Então como cancelei em cima da hora, vamos nos reunir na fazenda, em Minas Gerais. Não está na hora de fazer festa e reunir um número grande de pessoas. Meus pais são do grupo de risco. Não vou colocar ninguém em risco, estou ainda com o pé atrás com esse vírus", disse Nubia à coluna.