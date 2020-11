Bell Marques Divulgação/Fabio Cunha

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 20:23 | Atualizado 17/11/2020 20:29

O cantor Bell Marques anunciou nesta terça-feira (17) que testou positivo para a Covid-19. Em um vídeo publicado em uma rede social, o artista baiano afirmou que nenhuma outra pessoa da família está com a doença.



"Infelizmente, testei positivo para COVID-19. Por conta disso, vamos adiar os shows que seriam realizados neste fim de semana, no Rio e São Paulo para os dias 5 e 6, respectivamente. Estarei sempre aqui atualizando vocês da minha recuperação, mas estou bem, e Aninha, Pipo, Rafa e Pati não testaram positivo!".



No vídeo, Bell não dá detalhes do seu estado de saúde, já que existem boatos de sintomas mais graves. "Existem notícias boas, ruins e desagradáveis. O que vou dizer agora é uma notícia desagradável: eu testei positivo para a Covid-19. Em consequência disso, vou transferir os shows que seriam neste final de semana. [...] A notícia boa é que aqui em casa ninguém pegou a Covid-19", contou o cantor, de 68 anos, que precisou transferir vários shows de sua agenda recentemente retomada.