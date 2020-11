Tiago Alves Reprodução

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 20:54 | Atualizado 17/11/2020 21:46

Anitta sabe como ninguém escolher a dedo os boys, que participam dos seus clipes e, em especial, aqueles com que ela tem uma maior proximidade. Digamos, intimidade. No clipe gravado nesta terça-feira (17), no Piscinão de Ramos, fotos dos bastidores das gravações mostram a cantora e um moreno misterioso trocando beijos bem quentes em várias tomadas do musical.

Não demorou muito para ficha do rapaz ser levantada pelos seguidores da Poderosa na internet. Tiago Alves é jogador de futebol e modelo, tem 21 anos e assume ser nascido e criado em Realengo, na zona oeste do Rio. A coluna soube que foi a própria Anitta, quem escolheu o rapaz para ser o galã do clipe após uma examinada no casting disponível. Eita!