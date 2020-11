Minotauro reprodução

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 11:07

Campeão mundial de MMA, Minotauro deu entrada nesta quarta-feira (18) no Hospital Regional Norte, em Sobral, no Ceará. Segundo informações do Diário do Nordeste, lutador teria passado mal em uma praia de Jericoacoara quando foi levado até a unidade.

Ainda de acordo com a publicação, Minotauro estaria com sintomas da Covid-19 e, por conta disso, o protocolo do coronavírus foi adotado pelos médicos. Esta coluna apurou que Minotauro estaria na UTI do hospital para não gerar grande movimentação na unidade.