Zezé di Camargo e o pai Francisco, de 82 anos, Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 15:44

Pai de Zezé di Camargo e Luciano, seu Francisco Camargo em breve deve acordar após ser sedado pelos médicos. Em comunicado enviado à imprensa, a assessoria da dupla informa que as medicações serão suspensas. "Os cuidados do Dr Adilon Cardoso Filho, o Sr Francisco José Camargo terá desmame de todas as drogas, que o mantém sedado, por conta da cirurgia feita no domingo(15/11), em Goiânia. A família espera com boas vibrações que o patriarca do clã Camargo acorde com boa recuperação."

Seu Francisco foi diagnosticado com um sangramento intestinal e precisou fazer uma cirurgia de emergência. O patriarca dos Camargo passa bem e está em observação médica comum após a operação. Ele estava internado há quatro dias em um hospital particular, na capital de Goiás, por conta de fortes dores no intestino, que começou a sentir em casa, na segunda-feira (9). Francisco passou por uma endoscopia e foi identificado o sangramento.