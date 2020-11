Luan Santana quer conhecer os pais de Giulia Be Reprodução internet

Publicado 18/11/2020 14:26 | Atualizado 18/11/2020 15:07

Quem foi que disse que a imprensa também não faz papel de cupido? Pois bem. Esta coluna de apenas seis leitores descobriu que, devido a algumas notícias que saíram, logo menos teremos um casal novo na praça: trata-se de Giulia Be e Luan Santana.

Luan Santana e Jade Magalhães se separaram no dia 27 de setembro, um dia após a live de Luan com Luísa Sonza e Giulia Be. Isso todo mundo já sabe. O que vocês não sabem - e a gente conta agora - é que depois, que uma nota maldosa saiu e Giulia Be sofreu uma série de ataques das fãs de Luan, o cantor se sentiu responsável, já que a cantora nada tinha a ver com o término de sua relação.

Luan começou realmente a se aproximar de Giulia, aconselhando a menina sobre como lidar com a situação – a cantora, por ser nova na área, nunca lidou com haters neste volume. E parece que a aproximação agora está rendendo frutos: a dupla tem se falado constantemente. Luan, inclusive, tem levado Giulia para jantar. O cantor tem se mostrado muito cuidadoso, respeitoso e, inclusive, a família do sertanejo já conheceu a pretendente. No último fim de semana, Giulia jantou com os pais de Luan. Apesar disso, ela tem levado tudo com muita calma, até por respeito ao atual momento do cantor.

Em tempo: os vídeos que Giulia tem postado com Luan em suas redes sociais não foram feitos agora e sim na mesma época do clipe e são roteirizados pela equipe de marketing das gravadoras. Então... para os detetives de plantão, cuidado para não procurarem pelo em ovo. Esta coluna, que é fã de finais felizes, torce pelo casal!

