Acadêmicos da Rocinha reabre quadra em dezembro para apresentações e final de samba-enredo Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 16:49

A Acadêmicos da Rocinha volta a abrir as portas de sua quadra no mês de dezembro, para a escolha de seu próximo Samba-enredo, no dia 5. Seguindo os novos protocolos exigidos pelas autoridades de saúde, a entrada do público será limitada pela quantidade de pessoas permitida por metro quadrado, cumprindo as determinações do distanciamento social.

A grande final da disputa será no dia 12, data em que será escolhido o samba que vai embalar o enredo 'Eu sou o Samba, a voz do morro sou eu mesmo sim senhor: Carnaval e samba a mais bela expressão cultural de uma raça', do Carnavalesco Marcus Paulo. O evento contará com a apresentação de todos os segmentos da escola e algumas atrações a serem confirmadas.