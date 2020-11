Marília Mendonça Reprodução

Publicado 18/11/2020 17:21

Marília Mendonça está mais magra e ela não esconde que anda fazendo uma dieta aliada aos exercícios físicos. Nesta quarta-feira (18), a cantora contou sobre sua reeducação alimentar como o jejum intermitente e a opção por refeições low carb. Mãe de um menino, Leo, de 11 meses, com o ex-namorado Murilo Huff, Marília mostrou seu almoço do dia - salada, legumes, carne e ovos -, explicando que estava quebrando o jejum de 16 horas com "comida de verdade.



"Aprender a se alimentar é algo bem complicado pra quem tem um histórico como o meu. Tem que ser curioso, tem que procurar saber, tem que entender se é compulsão ou fome, tem que entender que não é mais criança", disse Marília, que assumiu estar sendo acompanhada por médicos e que conseguiu mudar seus hábitos. A menina que tomava leite com achocolatado, comia pão toda manhã e era sedentária tem conseguido com constância, passo a passo, alcançar suas metas e objetivos", afirmou a cantora.