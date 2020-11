Bruno de Simone e Charles Daves Reprodução

Ator e diretor de cinema, Charles Daves deu uma entrevista polêmica para o canal "Na Real", apresentado pelo youtuber Bruno de Simone. Aos 42 anos, ele falou sobre a carreira, sobre assédio nos bastidores da TV, relações amorosas e revelou que, no momento vive uma nova experiência com um relacionamento a três: ele, um homem e uma mulher.

"Hoje, eu estou namorando quem já é casado. Estou vivendo a experiência de namorar um casal, um homem e uma mulher. Eles se casaram há dois anos e a nossa relação começou durante a pandemia. Ela não é do meio artístico, é da área médica e está tudo certo. Não é uma loucura, como parece ser, porque todo mundo está cuidadinho e está feliz."

Charles contou também que já teve relacionamentos com pessoas da sua área, mas não deu os nomes. "Eu namorei pessoas, pessoas do meio artístico porque vivo desde os meus 15 anos e, naturalmente, você acaba conhecendo pessoas nesse convívio. Já namorei com um ator, tive momentos com uma atriz que era casada... Já vivi loucuras."

Atualmente na série 'Ala Leste' da Amazon Prime, e no filme 'Intruso' disponível no Now, ele não escondeu que já sofreu assédio nos bastidores da televisão. "Assédio moral e sexual sempre existiu, não só com mulher. Sempre teve e sempre vai ter. Não acho que quem buscou esse caminho esteja errado, se a pessoa consegue dormir em paz com isso, está tudo certo. Eu prefiro o caminho mais árduo. Não sou santo, longe de ser, mas acho muita incompetência ter que usar disso para obter benefício, mas eu não queria ser asqueroso, como algumas pessoas são", diz ele que sofreu assédio sexual de um diretor já falecido.