Yuri Gabe Divulgação/Erik Maciel/ Nobru Filmes

Por O Dia

O cantor Yuri Gabe, de 19 anos, lançou o seu mais novo trabalho ‘O novinho até suou’ , recentemente, com produção do DJ Tawan, o dono do hit ''Solta o Ponto do Quadradinho'. A nova música de Yuri é uma das apostas do Carnaval 2021, depois do sucesso de 'Aquecendo com Yuri Gabe', que soma mais de 13 milhões de views no YouTube e chegou a entrar no top 50 virais do Brasil no Spotify.



Com muito brega funk e coreografia, o clipe foi filmado em São Paulo, no início de outubro, em duas instalações: um cenário de paintball e a própria casa que o artista divide com os integrantes do canal Mansão das Pocs, no Youtube.



O maior foco na produção foi levar uma passagem de tempo do dia para a noite que terminasse em uma house party (festa americana), com vários cenários diferentes e com uma proposta mais colorida e no decorrer do vídeo clipe mostra cenas de Yuri Gabe flertando com Lucas Garlhiard que também produz conteúdo para internet e conta com mais de 90 mil seguidores no TikTok. As gravações do videoclipe produzido pela Nobru Filmes duraram 12 horas e contaram com a participação de 4 dançarinos, além dos integrantes da Mansão das Pocs.



"Como foi o meu primeiro clipe, eu quis tomar a frente da produção de cena e fiquei mais de 1 mês trabalhando nele para ficar do jeito que eu queria e o público gostar também. No dia foram 12 horas de gravação, em que eu dançava em praticamente todas as cenas, trocava de looks, falava com a produção como era a cena naquele momento, então valeu o cansaço e a experiência", contou o cantor.