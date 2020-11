Kellys Kelfis Divulgação

Por O Dia

A atriz e produtora Kellys Kelfis, que já produziu o documentário 'O Cravo e a Rosa' (2017) sobre o casal Rosamaria Murtinho e Mauro Mendonça, embarcou numa viagem do Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte a bordo do seu Fusca 1984. A aventura, os perrengues e as descobertas culturais e gastronômicas vão estar agora no reality show 'Pintando 7 com Gaspar', que estreia em janeiro no Amazon Prime. A distribuição é da Europa Filmes.