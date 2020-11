Jessica Alves Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 20:00 | Atualizado 18/11/2020 22:21

Jessica Alves passou por novas cirurgias plásticas no nariz e no queixo em um hospital de Istambul, na Turquia, dois meses depois de realizar outros procedimentos na mesma região. Em seu Instagram, ela contou que realizou as operações para 'respirar melhor' por causa de operações anteriores malsucedidas.

"Vou fazer uma cirurgia no nariz para preencher esse buraquinho, no queixo também. Doutor Ali vai usar gordura e cartilagem. A cirurgia vai ser feita com anestesia local e sedação. Decidi fazer para poder respirar melhor. Desejem-me sorte", pediu ela nos stories na noite desta terça-feira (17), pouco antes do procedimento.

Publicidade

Jessica, de 37 anos, conhecida como Ken Humano antes de sua transição de gênero, quando ainda se chamava Rodrigo Alves, já passou por mais de 80 cirurgias plásticas. Depois, ela voltou a fazer outros stories e explicou: "Acabou. Dr. Ali injetou gordura no meu nariz e colocou cartilagem dentro, mas não teve corte. Eu estava dormindo com sedação, não teve anestesia geral, então me sinto ótima. Meu queixo também foi preenchido com gordura”, contou.