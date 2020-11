Daphne Bozaski Estevam Avellar/Globo

Por O Dia

Daphne Bozaski voltou a se encontrar com Benê, uma das protagonistas de 'As Five'. A série chegou na última quinta-feira, na Globoplay. A atriz, que estreou na TV com o infantil 'Que Monstro te Mordeu?', coleciona trabalhos dos quais se enche de orgulho, como a produção 'Experimentos Extraordinários', exibida no Cartoon Network; e a voz original de um dos personagens da animação 'Diário de Pilar', do canal Nat Geo Kids.