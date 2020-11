Roberto Carlos deve R$ 45 mil em IPTU Divulgação

Publicado 19/11/2020 10:26

A assessoria do cantor Roberto Carlos emitiu um comunicado nesta quinta-feira (19), para esclarecer aos fãs e admiradores do cantor que a sugestão de não fazer a gravação do especial de fim de ano na TV Globo partiu do Rei.



"Sugeri à TV Globo não fazer meu especial este ano, devido ao grande número de profissionais envolvidos e presentes nas gravações. Fui atendido. Foi sugerido a exibição do show gravado em Jerusalém, que considerei uma boa solução. Minha parceria de mais de quatro décadas com a Globo continua em perfeita harmonia", declara o artista, que terá seu especial Roberto Carlos em Jerusalém exibido no dia 22 de dezembro, na tela da Globo.