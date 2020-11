Marthina Brandt e Gabriel Kanner Reprodução Instagram

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 12:18 | Atualizado 19/11/2020 12:21

Um dia após esta coluna noticiar a aproximação de Luan Santana e Giulia Be, o cantor foi flagrado por um paparazzo em um salão de beleza, em São Paulo. No mesmo local, estava a miss Brasil 2015, Marthina Brandt. Logo começaram as especulações de que a moça foi vista cheia de intimidades com o cantor.

Pois bem. A coluna, que preza pela verdade, conta agora que Marthina Brandt namora há dois anos o herdeiro da Riachuelo, Gabriel Kanner. Os dois, inclusive, moram juntos em um dos edifícios da alta sociedade paulista. Marthina Brandt, nada mais é que, uma cortina de fumaça.

Ontem, esta colunista noticiou, com exclusividade, que Giulia e Luan se aproximaram, e muito, depois que a cantora começou a ser apontada como pivô do fim do casamento do sertanejo com Jade Magalhães. Contamos, inclusive, que no último fim de semana Giulia foi apresentada aos pais de Luan durante um jantar, em São Paulo.

E após a informação sobre a aproximação dos dois vir a público, os fãs começaram a levantar alguns indícios de que eles estão, sim, cada vez mais 'achegados':

