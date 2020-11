Paula Sperling Reprodução Instagram

Por O Dia

Você guardaria um comprovante de um depósito milionário? A ex-BBB e campeã do 'BBB 19', Paula Von Sperling, sim. A loura compartilhou em suas redes sociais que ainda tem guardado o extrato bancário que mostra o saldo de pouco mais de R$ 1,5 milhão em sua conta.

"Vocês também guardariam um extrato desse?", brincou a ex-BBB. No fim do ano passado, Paula havia contado aos fãs que já tinha gastado o prêmio que ganhou no reality. "Espero que os sites de fofoca não vejam isso, mas já gastei, né? Dinheiro é pra quê?”, contou ela, que durante sua participação no programa contou que usaria o prêmio para pagar dívidas da família.

Publicidade

Paula Sperling mostra extrato bancário milionário Divulgação