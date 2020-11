Marcell Vale Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 15:38

O cantor e compositor Marcell Vale lança seu primeiro projeto em carreira solo, o single 'Precisa Entender'. A faixa faz parte do EP 'Aproximação', que chegará ao mercado, em breve. O ex-vocalista do grupo Pra Valer nasceu no Guarujá, São Paulo, onde começou a carreira cantando em vários grupos locais.

Em 2003, ele chegou ao Rio de Janeiro e ficou à frente do Grupo Cor da Gente. No ano seguinte, se transferiu para a banda Mente Solta e, dois anos depois, aceitou o convite para ser o vocalista principal do Grupo Pra Valer, onde ficou até março deste ano. O EP 'Aproximação' terá cinco faixas inéditas. Além de 'Precisa Enterder', estão no álbum as músicas 'Tanto Faz', 'Indiferença', 'Precisa Entender' e a canção título do novo trabalho de Marcell, 'Aproximação'.