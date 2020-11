Fernando Cursino Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 16:29

A terceira temporada do primeiro reality show virtual, 'Na Sua Casa Brasil', acontece neste domingo (22), e vai reunir 16 participantes. O ex-BBB Maycon Santos, o tik toker Gabryell Urlan, as cantoras Tayara Andreza e Thammy Maravilha, a influencer trans Vitoria Guarizo e o escultor João Doce são alguns dos 'confinados'.



Criado pelo ator e cantor Fernando Cursino e inspirado no 'Big Brother Brasil', a atração é realizada com a interação dos participantes no reality, que acontece através de lives no aplicativo Zoom, ambos na página do Instagram de Na Sua Casa Brasil (@nasuacasabrasil).

O programa irá premiar os três primeiros concorrentes e dará ao vencedor R$ 10 mil, ao segundo lugar R$ 3,5mil e ao terceiro colocado, R$ 1,5mil. Durante o reality acontecem provas, estratégias de jogo e, claro, cancelamentos, com participantes sendo eliminados. A votação é feita pelo público através do site do Na Sua Casa Brasil (nasuacasabrasil.com.br)



Fernando Cursino explica o que o motivou a criar o 'Na Sua Casa Brasil' durante a pandemia com a primeira temporada, que estreou em abril. Em agosto, aconteceu a segunda: “Estávamos trancados em casa na quarentena e quis levar diversão, emoção e conteúdo de qualidade vindos através da simples tela de um celular. O programa dá a chance dos influenciadores se encontrarem, compartilhar conteúdo e filosofia de vida através de uma casa virtual”.