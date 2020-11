Rede Globo Reprodução de internet

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 16:01

O presidente-executivo da Globo, Jorge Nóbrega, anunciou nesta quinta-feira (19), que a partir de dezembro, Ricardo Waddington será o novo diretor de Entretenimento da Globo. Antecessor na função, Carlos Henrique Schroder, que acumulava ainda o cargo de diretor-executivo de Criação e Produção de Conteúdo da Globo, deixará a empresa no ano que vem.

Confira o comunicado na íntegra:



"Caros,

Gostaria de compartilhar com vocês algumas notícias de grande impacto para todos nós.



A primeira trata da proximidade do encerramento do ciclo profissional de Carlos Henrique Schroder na Globo. Com 35 anos de casa, Schroder construiu uma trajetória impressionante de sucesso em televisão a partir de sua estreia na RBS em Porto Alegre, em 1982, como editor do telejornal Bom Dia Rio Grande. Em 1985, ingressou na TV Globo como coordenador de Rede, passando a editor-chefe do Jornal Hoje, editor de Assuntos Nacionais do Jornal Nacional, diretor editorial de Produção e Planejamento da Central Globo de Jornalismo, diretor-geral de Jornalismo e Esporte em 2001, diretor-geral da TV Globo em 2013 e diretor-executivo de Criação e Produção de Conteúdo da Globo em 2020. Com sua energia e capacidade de realização inigualáveis, foi galgando posições na empresa, juntando a rara capacidade de gerir o ativo mais importante da empresa - a produção de conteúdo de alta qualidade – com incessante foco em resultado e visão integrada de todo o processo empresarial. Ao assumir a TV Globo, Schroder reformulou a empresa e estimulou a construção de uma visão de negócios, que foi o embrião do caminho que estamos agora perseguindo. Durante sua gestão, a TV Globo conquistou diversos prêmios, entre eles oito Emmys em entretenimento e jornalismo. Creio que não houve, na história do Grupo Globo, um exemplo tão impactante de evolução profissional, demonstrando a aposta e a confiança no talento que a Globo sempre preconizou.



No início de 2017, em seu planejamento de carreira, Schroder acordou com nossos acionistas que contribuiria com a empresa por mais quatro anos, estabelecendo um prazo para a sua permanência até o final de 2020. Combinamos, recentemente, que ele prorrogaria um pouco mais, até a conclusão de todo o desenho organizacional da área de Entretenimento, o que deve ocorrer até meados do ano que vem.



Acertamos também, que esse trabalho de redesenho organizacional deveria ser conduzido, a partir de agora, junto com o executivo que respondesse pela direção do Entretenimento, cargo que Schroder vinha acumulando com a Diretoria Executiva de Criação e Produção de Conteúdo da Globo. Dessa forma, convidamos o Ricardo Waddington, que estará assumindo essa posição de diretor do Entretenimento no dia 1º de dezembro.



Ricardo tem uma trajetória de grandes sucessos como diretor de importantes produções, incluindo Mulheres Apaixonadas, Avenida Brasil, Presença de Anita e muitas outras. No Entretenimento da TV Globo há 37 anos, Ricardo exerceu as funções de assistente de direção, diretor de programa, diretor de núcleo e diretor de gênero até assumir a liderança da produtora em 2018, onde vem demonstrando grande capacidade de gestão, combinando esta visão do mundo artístico com as necessidades do negócio e levando a produtora a buscar excelência e foco em resultado.



Schroder continuará ocupando a Diretoria Executiva de Criação e Produção de Conteúdo, até que o processo do novo modelo esteja concluído, período durante o qual seguirá liderando as áreas de Esporte, Jornalismo e Entretenimento. Agradeço sua generosidade ao sacrificar projetos pessoais e dilatar seu prazo de permanência conosco para poder colaborar na conclusão dessa tarefa tão essencial para o nosso projeto de construção da Globo do futuro."