Publicado 19/11/2020 16:36

Giulia Be finalmente se pronunciou, após esta coluna que ninguém lê ter noticiado a recente aproximação que ela tem tido com o cantor Luan Santana, com quem ela lançou o hit 'Inesquecível'. Giulia, que apesar de não ter negado que de fato está mais próxima do artista, começou esclarecendo o que todos já vêm especulando há um tempo: se ela seria ou não o pivô do fim do relacionamento de Luan Santana com Jade Magalhães.

"Não existiu traição, não existiu dar em cima, não existiu talaricagem. Fiz um trabalho com o Luan, sendo esse o primeiro feat da minha carreira. Fiquei muito animada, muito feliz por estar num projeto com um artista que sempre admirei, que provou, além do seu talento, ser também um ser humano incrível. Conheci seus pais em um ambiente de trabalho, assim como ele conheceu os meus, há meses. Criamos uma admiração mútua e uma amizade", conta Giulia, que revelou ainda estar solteira após a onda de ataques que recebeu por conta do término de Luan e Jade.

"Não cabe a mim comentar o relacionamento de outras pessoas. O meu (namoro) não aguentou a tudo isso. Terminei tem algumas semanas, pois acho que a pessoa que a gente escolhe amar não merece toda essa destilação de ódio, toda essa criação e especulação abalando algo que era pra estar sendo vivido a dois. Eu escolhi essa vida, ele não", diz a cantora.

Giulia também demonstrou o quanto ficou receosa em divulgar seu trabalho com Luan com medo dos julgamentos dos juízes da internet. "Meu amor por essa música 'Inesquecível', que escrevi, criei e lencei, virou uma ansiedade. Me vi tendo medo de seguir trabalhando ela por receio do que iriam pensar de mim. Medo de criar um vínculo maior com alguém por conta do que iriam falar e quem isso poderia machucar. Até ao divulgar o projeto do Luan pelo Pantanal, trabalho de uma importância ímpar e muito maior que todos nós, fui criticada. O foco tem que mudar", sugere Giulia Be, que também pediu que as mulheres parem de rivalizar outras mulheres e de aceitarem narrativas machistas.