A apresentadora da Globo Sabina Simonato está grávida. A jornalista, que ocupa o lugar de Gloria Vanique no Bom Dia SP na previsão do tempo e de vez em quando aparece no rodízio dos outros telejornais da emissora, usou seu perfil no Instagram para contar a novidade nesta quinta-feira (19).

"Queria contar para vocês que a partir de agora não bate só um coração dentro de mim, são dois! Deus me presenteou com essa dádiva que é ser mãe. Estou suando e já chorei tanto para gravar essa mensagem porque é um momento muito especial. Serei mamãe!", revelou Sabina que espera seu primeiro filho. A jornalista, de 35 anos, está casada com o gerente de vendas, Evandro Gandolfi, desde 2017.

