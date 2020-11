Andressa Suita e Gusttavo Lima Reprodução Internet

Esta coluna está desde cedo questionando a assessoria de Gusttavo Lima sobre a possível reconciliação do cantor com sua ex-mulher (ou seria atual?), Andressa Suita. Desde a noite desta quarta-feira (18) esta colunista vem notando que os dois não têm feito questão de esconder que estão dividindo o mesmo ambiente em diferentes momentos.

Ontem ambos postaram no Instagram, em horários próximos, a mesma bancada de cozinha. Já nesta quinta-feira (19), eles compartilharam imagens em suas redes sociais em que aparecem no mesmo carro. Andressa e Gusttavo se separaram há pouco mais de um mês. Recentemente, o cantor compartilhou no Instagram momentos com os filhos Gabriel e Samuel.

A assessoria do cantor nega uma reconciliação do casal.

