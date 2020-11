Ariadna Arantes Reprodução

Ariadna Arantes usou as redes sociais nesta quinta-feira (19) para fazer um desabafo sobre uma situação que vem passando. A ex-BBB da 11ª edição contou que perdeu mais de 60 mil seguidores quando postou foto da sua religião, candomblé, no Instagram. "Eu perdi 66 mil seguidores há uns meses porque publiquei essa foto. Quero falar sobre respeito, empatia, amor, caráter e igualdade", escreveu a influenciadora, que é iniciada há 17 anos no candomblé.



"Sou filha dos Orixás Oxumaré e Oxum. Em todos esses anos eu nunca faltei de respeito com ninguém por conta de religião. A minha mãe é Testemunha de Jeová e o amor dela por mim, por seguir caminhos religiosos diferentes, não mudou. Hoje em dia se fala tanto de empatia, de respeito, todos contra o preconceito e todos contra o racismo. Por que então as pessoas de crença, de culturas e religiões africanas são criticadas, canceladas e humilhadas o todo tempo? Está na hora dessa desconstrução e construir o verdadeiro respeito. O respeito ao ser humano. Independente de religião e raça. Eu tenho um amor imenso por essa foto. Eu e meu querido pai @mvddsmarcos compartilhando e divulgando nosso amor de pai e filha de santo, de Orixá. Respeitem e se respeitem. Mais amor e menos julgamentos. Axé", escreveu na legenda.