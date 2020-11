Aline Wirley Divulgação/Vinícius Mochizuki

Por O Dia

'A Curva do Rio' é a canção que dá o start do novo projeto de Aline Wirley, o primeiro sem a marca icônica do Rouge. A cantora está contando os dias para o lançamento do seu álbum solo chamado 'Indômita', no próximo dia 27. O disco, que levou três anos para ficar pronto e feito todo de forma independente, traz uma Aline surpreendente e poderosa. A primeira faixa já está disponível nas plataformas digitais.