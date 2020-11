A parceria de sucesso entre Jojo Todynho e MC Du Black | Fábia Oliveira | O Dia

Jojo Todynho e MC Du Black Divulgação

Por O Dia

Uma artista que, mesmo confinada, está parando a internet. O outro que não sai do TOP 200 do Spotify há 10 meses. Jojo Todynho e MC Du Black se uniram para lançar o single 'Dominada' nesta sexta-feira (20), em todas as plataformas digitais e com o clipe no Youtube. A letra fala de sensualidade, prazer e da relação carnal entre duas pessoas, mas sem perder o respeito entre o homem e a mulher: "Deixa o boy te dominar / Mas em forma de prazer / Dá moral pra quem merece / Só os que sabem fazer". O videoclipe dessa parceria estará disponível no Youtube a partir das 11h.