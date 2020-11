Natacha Horana Reprodução

Por MH

Publicado 19/11/2020 21:58

Discreta com relação a sua vida amorosa, a bailarina Domingão do Faustão, Natacha Horana, assumiu que não gosta de expor os boys nas redes sociais. Ela, que está namorando, mas não publica fotos do amado e ainda mantém o nome em sigilo, tem uma explicação. "Não gosto de expor, porque o que ninguém sabe, ninguém estraga. A minha família conhecendo e aprovando já está tudo certo pra mim", afirmou a moça, que já esteve noiva duas vezes e nunca postou fotos dos seus ex-noivos na web.



''O meu perfil no Instagram é profissional. Um dia, quando eu casar, não trabalhar mais com rede social e fazer um blog da minha vida, ok, posso até postar", comentou.