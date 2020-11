Claudia Raia. Reprodução do Instagram Reprodução do Instagram

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 11:59

Claudia Raia se pronunciou após o Conselho Federal de Educação Física pedir que a atriz fosse investigada sobre a possível prática de exercício ilegal da profissão de educador físico. A artista virou alvo do conselho depois de compartilhar nas redes sociais um vídeo no qual ela faz exercícios ao lado do marido, Jarbas Homem de Mello. Em conversa com site Hugo Gloss, Claudia garante que os exercícios do vídeo não foram feitos sem a orientação de um profissional.



“Tenho muito apreço e respeito pelos profissionais de Educação Física e instrutores. Sou acompanhada por meu personal trainer, Tonhão, há 22 anos. Nunca fiz exercícios físicos sem recomendação de um profissional ou desacompanhada dele, assim como nunca incentivei que outras pessoas fizessem. Como esclareci em meu depoimento, o exercício físico do vídeo em questão foi orientado pelo profissional de Educação Física Marcos Prado. Ele, inclusive, prestou depoimento também corroborando que nos acompanhava e me orientava em relação ao que deveria ser falado”, disse a atriz.



Ela garantiu ainda que os esclarecimentos necessários às autoridades competentes já foram feitos e se queixou do sensacionalismo da mídia ao noticiar o fato. “Os devidos esclarecimentos já foram prestados à Autoridade Policial, não restando qualquer outra dúvida em relação a isso. Falando de maneira um pouco mais técnica, o que aconteceu foi a instauração de um Termo Circunstanciado, que não apura e nem menciona a palavra crime. Meus advogados até pediram que tudo corresse em segredo de justiça, para evitar o sensacionalismo, como o que está acontecendo agora, com alguns veículos de comunicação que, absurdamente, estão divulgando que eu supostamente serei presa. Essa possibilidade não existe! Vamos deixar isso bem claro!”