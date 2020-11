Nasce segundo filho de Petala Barreiros com Marcos Araújo da Áudiomix Reprodução Instagram

Publicado 20/11/2020 13:42

Petala Barreiros, ex-mulher do Marcos Araújo, dono da Áudiomix, deu a luz ao segundo filho que teve com o empresário. O bebê Lucas nasceu no último dia 17, de parto normal, nos Estados Unidos, onde a influencer mora atualmente com os pais. Mãe e filho passam bem. Atualmente separados, Petala já fez alguns desabafos em suas redes sociais para contar que o todo poderoso do Villa Mix não deu assistência durante sua gestação. Poucas semanas após terminar o relacionamento com Petala, Marcos Araújo fez a fila andar. A eleita se chama Maria Cecília.

