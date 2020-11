Tainá Costa, Jottapê e Pocah Deco Seixas

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 13:55

Jottapê, Tainá Costa e Pocah lançam nesta sexta-feira (20) a faixa que estará na corrida para hit de verão 2021 - 'Menáge'. Fruto de uma parceria exclusiva entre Spotify e KondZilla, o maior serviço global de assinatura de streaming de áudio e a maior produtora de funk do mundo, a faixa chega com direito a videoclipe vertical exclusivo no Spotify.



"Foi Incrível gravar o clipe com a Pocah e a Tainá. Escrevi a letra de 'Menage' já pensando num feat com duas artistas e super combinou com elas. Estamos muito confiantes nesse projeto e muito felizes com o resultado final do clipe", disse Jottape. A música está disponível em todas as plataformas digitais.



O primeiro vídeo de 'Menáge' já está disponível, com exclusividade, no Spotify, dentro da playlist 'Funk Hits', que ainda contará com vídeos curtos na playlist com os artistas contando os bastidores da criação e produção desse hit. O clipe chega no maior canal de música do mundo no YouTube, Kondzilla, no dia 28.