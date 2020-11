Ryancarlos, Maju Tatagiba e Isabelle Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 15:46

No dia da Consciência Negra, três atores que se destacam na arte falam sobre o racismo e como conseguem superar o preconceito na carreira. Para Ryancarlos de Oliveira, de 14 anos, que interpreta o protagonista Neo, em 'Bugados', do Canal Gloob, o racismo é algo desnecessário que ofende as pessoas. "Nos machucam muito. A igualdade é você ser tratado sem indiferença, com respeito, independente da nossa cor, religião ou gênero. Faço um herói na TV. Isso é igualdade", declara o jovem ator.



Maju Tatagiba, de 17 anos, interpreta a Mila na websérie 'Crush!' e foi revelada no coral do 'The Voice Brasil', em 2015, pelo mestre Carlinhos Brown. Ela conta detalhes de quando vivenciou o racismo na pele. "Tenho um cabelo muito cheio e abuso do volume. Já ouvi comentários como cabelo de esfregão, o famoso bombril, cabelo de vassoura, entre outros, mas isso não me fez em momento algum abaixar a cabeça. Pelo contrário, eu levantei a cabeça mais ainda porque botando na balança, eu recebia mais elogios do meu cabelo do que críticas racistas. E eu não iria deixar essa minoria fazer eu me senti mal. Somos todos iguais. A igualdade precisa ser sentida com o coração, sempre”, afirma.

Isabelle Aragão, que aos 13 anos se destaca com sua personagem Alícia, também na série 'Bugados', do Canal Gloob, também falou sobre o tema. “O racismo é muito triste de se ver e de escutar falar. Acredito que as pessoas precisam se amar e se aceitarem por serem quem são, sem preconceito, sem julgamentos de cor da pele, da roupa que usa, do cabelo que tem. É tão bonito quando você consegue enxergar nas pessoas a alma e o coração delas", diz a atriz.