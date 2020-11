Erlan Bastos Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 16:28

A TV Cidade Fortaleza, que é afiliada da Record TV no Ceará, vem apresentando números expressivos com seu Balanço Geral Ceará, comandado pelo jornalista Erlan Bastos. Desde o início desta semana, a TV Cidade desconhece a palavra derrota na faixa das 11h50 até as 15h15. O horário é dividido entre o tradicional 'Cidade 190' e o Balanço Geral CE.

A coluna teve acesso aos números consolidados de audiência na grande Fortaleza. Na última segunda-feira (16) o Balanço registrou 6.6 pontos, na terça-feira (17) ficou com média de 7.9 e pico de 9,7 às14h13. Nesta última quarta-feira (18), o Balanço Geral CE registrou 6.9 de média. Ainda na quarta-feira às14h25, no minuto a minuto, Erlan Bastos ficou na liderança com 8.1 contra 7.9 da Globo e 6.7 do SBT.



O quadro 'Hora da Venenosa', apresentado pela radialista Mayara Lorenna ao lado de Erlan Bastos, também pegou o embalo dos bons índices de audiência e vem garantindo a vice-liderança.

Publicidade

Só para deixar o leitor entendido da importância dos números: o SBT na faixa da tarde chegava a dar 9 pontos com desenhos - sem aulas, muitas crianças estão em casa e são publico cativo. Pelo avançar dos números, a TV Cidade/Record TV vem conseguindo aos poucos 'roubar' a audiência da Globo, mas principalmente do SBT. Balanço Geral é o único programa local ao vivo no horário entre as três maiores emissoras do estado. A briga pela audiência fica entre Maju Coutinho, Erlan Bastos e desenhos aleatórios do SBT.

Uma das maiores preocupações da emissora era se Erlan Bastos, de apenas 27 anos e recém chegado no estado, sofreria algum tipo de rejeição do público cearense, o que não aconteceu. Pelo contrário, como mostram os números de audiência. Erlan é o apresentador mais jovem do Balanço Geral Praça mas carrega responsabilidade grande nas costas e consegue entregar resultado comercial e de audiência.