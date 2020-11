Tiago Ramos Reprodução de internet

Publicado 21/11/2020 05:53

O ex-padrasto de Neymar, Tiago Ramos, de 22 anos, deixou seus seguidores no Instagram preocupados nanoite de sexta-feira (20) ao fazer um desabafo. O modelo, que sofre de depressão, compartilhou vídeos chorando, dizendo que estava muito mal e gostaria de se jogar do prédio. Ele ainda agradeceu à ex-namorada, Nadine Santos, sua filha, Rafaella Santos, e o o próprio Neymar.

"Rapaziada do Instagram. Estou muito louco. Vocês ficam pensando que estou fazendo tudo isso por hype, curtida, por seguidor, não estou. Estou muito louco mesmo. Quero f*der com a minha vida. Parece que acontece algo para eu não conseguir fazer. Só agradeço minha ex-namorada, o filho e a filha e todo mundo que tentou me ajudar. Fico jogando free fire, porque fico bem com os caras, brincando. Mas ninguém sabe. Estou muito mal. Fico querendo me jogar do prédio, mas não consigo. Estou muito mal. Alguém venha me ajudar", pede ele.

Os posts foram deletados e uma mulher, sem se identificar, fez vídeos tranquilizando os fãs do bonitão. A moça disse ter confiscado o celular dele. "Olá, pessoal. Estou aqui no Insta, no celular do Ti, porque eu confisquei aqui. Mas só para acalmar vocês. Consegui chegar a tempo e ele está bem. Agora chegou alguns amigos também. Estamos aqui cuidando dele. Foi um susto e sim, depressão não é brincadeira. Mas obrigada a todos", afirmou.