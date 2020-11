Lulu Santos/ Marcelo Crivella Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 21/11/2020 12:36

Um desabafo de Lulu Santos no Twitter deixou a internet chocada. O cantor mandou uma mensagem clara e direta ao atual prefeito do Rio, Marcelo Crivella. "Crivella, você vai morrer e ir pro inferno. O que acontecer primeiro", escreveu Lulu, sem deixar clara a motivação de sua revolta com o político.

Vale lembrar que na última quarta-feira, em discurso aos seus apoiadores, Crivella utilizou termos homofóbicos e palavras de baixo calão ao se referir ao governador de São Paulo, João Doria. "Sabe de quem é essa OS? É OS de São Paulo, é do Doria, veado, vagabundo", disse o prefeito após uma das pessoas presentes ter supostamente criticado as Organizações Sociais (OS) que atuam na área da saúde no Rio.