Publicado 21/11/2020 15:27

Ex-integrante do Bonde das Maravilhas, a DJ Kathy Maravilha deu o que falar nas redes sociais neste sábado (21). Ela compartilhou com seus seguidores que foi a um shopping, no Rio, mas acabou esquecendo de levar a máscara de proteção. E para não perder a viagem, a moça acabou usando sua própria calcinha como máscara. “O auge! Esqueci a máscara. Só pode entrar no shopping com máscara, vou ter que botar a calcinha na cara”, começou Kathy, que em seguida já apareceu com a peça íntima no rosto.

“Gente se eu colocar o cabelo assim (na frente do rosto) acho que dá pra disfarçar, né? Ai que ódio. Eu não estou acreditando nisso. Eu tô andando com a cabeça baixa, que é pra ninguém ver os buracos (da calcinha) do lado. Meu Deus do céu, não é possível que eu fiz isso”, disse a DJ envergonhada.

