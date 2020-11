Valéria Valenssa, Nicole Bahls, Adriana Bombom e o ex-paquito Marcelo Fastini e o assessor jurídico Thacísio A. Rio Divulgação

Publicado 22/11/2020 12:57

Nem mesmo a chuva fina que caiu no Rio de Janeiro na noite deste sábado (21) desanimou alguns artistas como Valéria Valenssa, Nicole Bahls, Adriana Bombom e o ex-paquito Marcelo Fastini. O time esteve em Bangú, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para prestigiar o assessor jurídico Thacísio A. Rio, na comemoração dos cinco anos de sua empresa Rios Assessoria.



O evento, de acordo com o advogado, seguiu todos os protocolos de segurança impostos pelo Organização Mundial de Saúde e testou todos os convidados antes de começar a festa. A animação ficou por conta do grupo Bom Gosto, que cantou alguns de seus principais sucessos e contou com toda a beleza e animação no de Bombom, que não resistiu e caiu no samba.



Especialista em análise de contratos a fim de encontrar valores abusivos, Thacísio ficou conhecido por ajudar famosos a se restabelecerem financeiramente, dando adeus às suas dividas.