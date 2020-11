Isis Valverde comemora dois anos do filho Rael Reprodução internet

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 15:35 | Atualizado 22/11/2020 16:09

Neste sábado (21), Isis Valverde e o marido André Resende comemoraram o aniversário de 2 anos do filho Rael. O tema da festa, que de intimista não teve nada, foi a animação 'Carros'. O evento contou com uma decoração impecável. Quem viu a foto que a atriz publicou no Instagram dois dias antes, data do aniversário do pequeno, mostrando o pequeno Rael comemorando apenas com um bolinho na sala de casa, agora já sabe que depois rolou a verdadeira comemoração com direito a toda a pompa e circunstância.

