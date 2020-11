Sarah Poncio vai estrear como apresentadora Divulgação

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 05:00 | Atualizado 23/11/2020 09:23

Sarah Poncio já falou publicamente sobre os problemas de saúde que vem tratando recentemente. Após deixar os fãs preocupados por ter se afastado das redes sociais, ela contou ter descoberto um problema cardíaco e ainda revelou ter passado por uma cirurgia para retirar um nódulo em um dos seios. Mas o que Sarah ainda não contou, mas esta coluna entrega agora, é que a apresentadora do 'Na Sala da Sarah', na verdade, passou por duas cirurgias.



Além da retirada do nódulo citado, a influencer também aproveitou que já estava no centro cirúrgico para se submeter a um novo procedimento para implantar próteses de silicone nos seios. Por conta de seu problema cardíaco, Sarah quis evitar os riscos de uma nova cirurgia e acabou resolvendo um problema e o desejo de renovar sua 'comissão de frente' de uma só vez. A apresentadora tem contado com a ajuda da mãe, Simone Poncio, para ajudá-la em seu pós-operatório. As duas, inclusive, ficaram recentemente sozinhas na mansão da família, na Barra da Tijuca, enquanto os demais integrantes do clã dos Poncio foram curtir um curto período de descanso em Trancoso, na Bahia.