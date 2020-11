Globo retoma gravações de 'Nos Tempos do Imperador' Reprodução

Por O Dia

O Centro do Rio recebeu neste fim de semana algumas equipes da TV Globo que já voltaram às ruas da cidade para as gravações de cenas da novela 'Nos Tempos do Imperador', próxima trama das 18h. O folhetim teve sua estreia adiada e as filmagens paralisadas por conta da pandemia, mas já retomou os trabalhos.