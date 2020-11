Karen Keldani e Joana Reprodução internet

Publicado 23/11/2020 14:28 | Atualizado 23/11/2020 14:54

Depois que esta coluna noticiou as acusações do ator Fábio Keldani contra sua irmã Karen Keldani, a cantora católica e funcionária pública rebateu o irmão e esclareceu sua versão dos fatos. Segundo Karen, ela nunca desviou dinheiro da conta de sua tia-avó, da qual tinha controle. "A minha tia Lody sempre disse que eu sou a filha que ela nunca teve. Ela não tem herdeiros. Tenho conta conjunta com ela, sou inventariante dela, sou testamenteira dela, ela doou um apartamento em vida pra mim. Eu sempre cuidei dela", diz Karen, que ainda esclareceu algumas das transferências que fez para sua conta pessoal. , a cantora católica e funcionária pública rebateu o irmão e esclareceu sua versão dos fatos. Segundo Karen, ela nunca desviou dinheiro da conta de sua tia-avó, da qual tinha controle. "A minha tia Lody sempre disse que eu sou a filha que ela nunca teve. Ela não tem herdeiros. Tenho conta conjunta com ela, sou inventariante dela, sou testamenteira dela, ela doou um apartamento em vida pra mim. Eu sempre cuidei dela", diz Karen, que ainda esclareceu algumas das transferências que fez para sua conta pessoal.

"São duas transferência de um total de R$ 40 mil, que no mesmo dia que eu transferi R$ 50 mil pra minha tia Glorinha (sobrinha da tia-avó Lody), em dezembro do ano passado, e autorizado pela minha tia Lody. Desses 50, R$ 10 mil eu que emprestei a mais, porque a minha tia Gloria estava precisando de R$ 50 mil, fiz uma caridade pra minha tia. Esse dinheiro veio pra minha conta e no mesmo dia saiu, porque não era pra mim, era pra ajudar minha tia. Do mesmo jeito que tia Lody ajudava a minha mãe com algumas contas em casa, eventualmente ela ajuda a minha tia Gloria", explica.

Ela também garante ter quitado algumas dívidas da própria tia-avó. "Quando eu soube que ele (Fábio) pegou a curatela, eu peguei uma aplicação da minha tia que era para o meu filho, nessa minha conta que permanece conjunta com a dela (tia Lody) e transferi R$ 23 mil para pagar a recisão da cuidadora da minha tia, honorários da advogada que me ajudou nessa interdição da curatela e para pagar os móveis da minha irmã, que foi morar em Brasília. A minha mãe disse que a tia Lody tinha confirmado que pagaria (os móveis da irmã que está em Brasília)."

Ela também diz que tem seu trabalho e que não precisa do dinheiro da tia. "Eu tenho o meu trabalho, diferente da minha mãe e do meu irmão. Meu irmão não trabalha há dez anos. Eu nunca precisei de dinheiro da minha tia, eu só administrava. É a maior mentira falar que eu desviei dinheiro da minha tia. Eles fizeram a minha tia comprar carro pra ele (Fábio - irmão da Karen) e fizeram uma dívida de R$ 100 mil. Eu vendo tudo isso, eu tive que interferir e ajudar minha tia. Teve um dia que eu fui lá e a minha tia me perguntou: 'Karen, como estão as minhas contas?' E eu respondi que não sabia porque o Fábio tinha interditado ela (por conta da curatela). E ela me disse: 'não, vamos amanhã ao banco, eu não autorizei isso' e não confio na sua mãe'."



Joana se manifesta e aponta 'vingança'

A cantora Joana enviou um comunicado à coluna depois de ver seu nome envolvido no imbróglio familiar. Fábio Keldani afirmou que parte do dinheiro desviado seria para ajudá-la, já que Karen teria dito que estava produzindo e empresariando Joana. A cantora veterana acredita que as acusações de Fábio fazem parte de uma 'vingança'. "O que sei, através da Karen, é que foi descoberta pela Defraudações do Rio (delegacia) uma falsificação de estelionato e falsidade ideológica contra o ex-ator Fábio Keldani e Nely Habib, por falsificarem um documento de curatela da tia, no qual eles seriam beneficiados pela pensão da senhora. Essa mesma senhora vivia sendo cuidada há anos pela Karen e havia uma disputa de poder com esse irmão, o que me leva a crer que foram matérias plantadas por pura vingança, calúnia e cobiça por terem perdido a curatela para um curador público que ainda irá definir quem ficará com a a guarda da senhora."

Namoro de Karen e Joana

Tanto Karen, quanto a cantora Joana, negam que sejam um casal. "Primeiramente, Karen não é minha namorada, somos amigas. Ela produziu alguns projetos musicais pra mim por ser da Secretaria de Cultura. Muito me chocou ver o meu nome ser citado em tal matéria sem a mínima procedência. Minha relação com a Karen é estritamente profissional e, por ser ela ser uma cantora gospel católica, qualquer tipo de escândalo poderia macular sua carreira. Essa foi a intenção deles, me parece. Karen é uma pessoa dócil, amada por muitos e a família inteira está indignada e a apoiando", diz Joana.

Karen, por sua vez, além de negar o namoro, ainda garante não ter interesse em outras mulheres. "Tenho um filho, sou heterossexual e desconheço essa informação", afirma Karen, que terminou um casamento no ano passado. Mas o discurso dela diverge de suas afirmações durante um bate boca com a família em casa. "Você sabe quem é a cantora Joana? É a minha namorada, prazer. Você sabe quanto é um show dela? R$ 80 mil", disse Karen à uma das pessoas que estavam na casa, na tentativa de justificar que não precisava usar o dinheiro da tia para ajudar Joana.

Karen Keldani nega namoro com Joana, mas em bate boca com a família a versão é outra

Documento falsificado

Karen garante que o irmão e a mãe falsificaram um documento para acessar a um dos imóveis da tia-avó e, por conta disso, acabaram sendo destituídos da curatela das contas da tia Lody. "Eu apresentei um laudo que comprova falsificação da assinatura em um documento que dizia que a minha tia tinha autorizado eles a entrarem nesse imóvel, que me foi doado pela tia Lody em vida. Levei pra um perito grafotécnico, que mostrou que era falso e com isso o meu irmão foi destituído da curatela da titia", afirma a cantora católica.

Agressão à mãe de 66 anos

Sobre as imagens das câmeras de segurança em que Karen aparece empurrando a mãe, Nely, contra uma das pilastras do prédio onde a idosa de 66 anos mora, em Copacabana, a cantora garante que o episódio, na verdade, foi uma 'fatalidade'. "Eu chego antes no prédio. Eu vejo pelas câmeras do térreo que a minha mãe está pregando o celular pra me filmar. Aí eu pensei: 'vou tomar esse celular dela e não vou deixar ela me gravar'. Eu vou para o portão, tentando disfarçar, pra ela não ver que eu vi pelas câmeras ela tentando me filmar. Quando ela chegou perto eu vi que ela estava realmente como celular. Então eu tomo o celular da mão dela e ela vem várias vezes pra cima de mim. Na última vez, ela me dá um arranhão que eu acabo me desvencilhando dela e ela cai. É apenas isso. Aquilo foi uma fatalidade. Nunca bati em ninguém, não bato nem no meu filho. Isso é uma calúnia gigantesca", afirma a funcionária pública, que garante ainda que a medida protetiva que a mãe moveu contra ela deve cair em breve.

Dona Nely Keldani no hospital Divulgação

Quando questionada sobre o por que sai correndo logo depois de derrubar a mãe no chão, Karen diz ter ficado com medo de apanhar do irmão Fábio. "Eu saio correndo, porque o meu irmão, sim, é violento, bate em mulher, várias vezes já bateu em mim e na minha irmã. Eu saí com medo de ele me espancar. Dito e feito. Quando ele chega naquela cena, ele não socorre a minha mãe, ele sai correndo atrás de mim pra me achar e me espancar como ele já fez inúmeras vezes."

Karen diz ainda que a mãe e o irmão fizeram os ferimentos de dona Nely - que segundo Fábio Keldani, teve traumatismo craniano, convulsão e sangramento interno - parecerem mais graves do que realmente eram. "Eu tô com a alta do hospital dela. Ficou dois dias internada. Um médico disse pra mim: 'Karen, era pra ela ser liberada no mesmo dia, porque bateu a tomografia e não teve nada grave. Um dos responsáveis disse que conversou com o médico do plantão e disse pra mim que foi um corte mínimo, mas que foi em uma região bem delicada. O Fábio pediu pra ela ficar mais tempo, ou seja, ele tentou agravar a situação. E aí eu fui dar parte na polícia e o inspetor logo viu que foi uma armação pra mim. Ele me disse ter achado estranho o Fábio chegar com ela ferida no carro para fazer B.O em vez de socorrer no hospital. O inspetor me disse que estranhou o caso. Disse que pareciam que eles estavam mais preocupados em me incriminar do que salvar a minha mãe."

Apartamento da Joana

Quanto às acusações de Fábio sobre Karen supostamente ter tirado valores da conta da tia para ajudar Joana a dar de entrada em um apartamento que tem com sua ex-mulher, Marta, e que está em juízo, mas acabou não conseguindo realizar a transação por ter perdido o controle das contas da tia devido à curatela, Karen garante que é mais uma 'calúnia' do irmão.

"Isso é uma loucura. Eu nunca nem fiz nenhuma transferência para a Joana. Isso é uma calúnia gravíssima e que vai dar um problema sério para o meu irmão. Ele tem que apresentar alguma transferência da minha conta pra Joana. Isso é mentira. Como que eu vou saber o que ela acordou com a ex-mulher dela? Eu não sou nada da Joana. Isso parece papo de maluco. Como vou saber das contas da ex-mulher da Joana?", questiona Karen.

Momento em que Karen Keldani, namorada da cantora Joana, agride a mãe idosa na frente do filho pequeno





