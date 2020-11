Sérgio Groisman Reprodução

Por O Dia

Depois de 'Domingão do Faustão', 'Caldeirão do Huck' e 'The Voice', só faltava um programa com plateia voltar a ser gravado nos estúdios Globo: 'Altas Horas'. Pois bem, a coluna soube que a emissora bateu o martelo e, em dezembro, Serginho Groisman retorna com a produção em São Paulo. Aos 70 anos, o apresentador está em casa, em quarentena, desde 13 de março. O programa, depois de algumas reprises, passou a ser gravado com entrevistas on-line.

As gravações presenciais devem seguir o mesmo protocolo de segurança contra a Covid-19 das demais atrações, ou seja, não deve ter plateia e as exigências das autoridades de saúde serão cumpridas à risca. Toda equipe e convidados devem ser testados ao chegarem na emissora, assim como acontece na atração comandada por Fausto Silva. A produção, inclusive, já está sondando convidados para participarem das filmagens em estúdio. A coluna procurou a emissora, que respondeu com a seguinte informação: "O Altas Horas está sendo gravado, remotamente. Para retorno ao estúdio, ainda não temos data prevista".