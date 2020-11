Belle Silva Reprodução

Por O Dia

Mulher do jogador Thiago Silva, Belle Silva resolveu mostrar aos seus seguidores detalhes da sua nova casa, em Londres, e o closet enorme da influenciadora digital chamou a atenção. Dona de uma coleção de bolsas de luxo e roupas de marcas, ela surpreendeu aos fãs ao revelar que não liga para os nomes escritos nas etiquetas. O negócio é olhar, gostar e comprar, mas teve internautas que a criticou chamando de 'exibicionista' e 'metida'.

"Amadinhos, para vocês que estão perguntando de onde é minha jaquetinha do Mickey, que por sinal é toda quentinha, porque ela é toda forrada, vocês estão perguntando de que marca é, amados, eu não ligo para marca, não, amor. Olhei, gostei, comprei. Essa jaqueta não é de marca. Comprei ela naquelas lojas de suvernirs, lá na Eurodisney, em Paris. Na época, se não me engano, ela custou em torno de uns 78 euros . Aí, ela é bem quentinha. Adorei. Mas não é marca, não. Mas é linda", disse Belle casada com o zagueiro do clube inglês Chelsea. O valor convertido em real da jaqueta, hoje, é um pouco mais de R$ 500.