Coluna da Fabia Oliveira Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Essa humilde coluna tem amigos em todos os cantos do Brasil e lá em Salvador, o assunto nas esquinas e nas praças é a vida de casado do marido de uma famosa apresentadora. Enquanto a jornalista e o filho estão isolados cumprindo a quarentena do novo coronavírus, em São Paulo, o digníssimo vive desfilando com a amante pela capital baiana como se fosse a oficial. Vixe, Maria!