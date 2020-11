Giulia Bertolli e Lilia Cabral fotos Brajterman

Por O Dia

A atriz Lília Cabral foi escolhida como a homenageada da 14ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra (Fita).O evento acontece de 04 a 20 de dezembro com 37 atrações gratuitas pela internet. A peça 'A Lista', de Gustavo Pinheiro, com Lília e Giulia Bertolli abre a programação, que ainda tem 'Simples Assim', com Júlia Lemmertz, 'O Pior de Mim', com Maitê Proença, 'Tsunany', com Nany People, 'Coisas de Mãe, com Clarice Niskier, 'O Astronauta', com Eriberto Leão, 'O Homem de Lata', com Mouhamed Harfouch, entre outros espetáculos.