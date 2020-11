Lucas Mendes Divulgação

Por O Dia

Ao que tudo indica, o 'Manhattan Connection' não ficará muito tempo fora do ar. Isso porque, após anunciar a saída do programa da grade da Globonews (canal de notícias do grupo Globo), Lucas Mendes já está de conversa com a CNN Brasil - que deve ser a nova casa do programa.

Nem todos os integrantes da antiga formação irão para casa nova, pois alguns deles tem pretensões em outros canais do grupo Globo, mas os principais e mais prestigiados como o próprio Lucas Mendes, Caio Blinde e Diogo Minardi já estão mais do que confirmados. Um detalhe importante para eles já foi garantido: terão liberdade editorial, inclusive para se opor ao governo brasileiro, coisa que a CNN Brasil evita ao máximo.



A coluna torce muito para esse casamento acontecer, já que o programa é muito bom. A CNN Brasil, apesar de alguns equívocos, tem se mostrado competitiva e comprometida a ter um bom conteúdo. Outro fator positivo da chegada dos novos funcionários internacionais seria apagar da mente dos telespectadores o fiasco que tem sido Evaristo Costa, único funcionário – até então - da emissora a morar fora do país.

Procurada, a CNN Brasil respondeu: "A CNN Brasil não comenta nenhuma de suas possíveis sondagens e negociações. Todas as contratações são oficializadas somente através dos nossos comunicados oficiais".