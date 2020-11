Sorocaba e Biah Rodrigues Divulgação: Grão de Gente/CG Comunicação

Por O Dia

Primeiro filho do casal Sorocaba, da dupla sertaneja com Fernando, e a modelo Biah Rodrigues ganhou um quarto para chamar de seu na fazenda da família, em Jaguariúna, no interior de São Paulo. A dupla fez questão de mostrar como ficou a decoração do cantinho do herdeiro. Com decoração rústica e enxoval temático, o quartinho reúne elementos como tricô, rendas e babadinhos, clássicos que nunca sai de moda em uma decoração infantil.

Biah revelou que a ideia era seguir a linha da casa, que tem uma segmentação mais rústica. “Eu respeitei, desde o começo, as escolhas do Sorocaba. Ele sempre quis essa linha mais fazendeira, mas, ainda assim, dentro disso, eu coloquei um pouco do meu gosto. A predominância das coisas clarinhas, branquinhas, um ambiente mais clean, me traz esta sensação de calmaria, que é o que ele precisa no larzinho dele", explicou a influenciadora sobre o espaço do bebê, que completou seis meses no dia 17 de novembro