Por MH

Publicado 23/11/2020 21:18 | Atualizado 23/11/2020 21:25

Depois que anunciou seu novo contrato com a Netflix, Bruna Marquezine já se sente em casa na nova empresa. A atriz publicou uma postagem na tarde desta segunda-feira (23), em sua rede social, já brincando com o crachá: "Funcionária do mês", disse ela na legenda do post em que aparece usando acessórios da plataforma de streaming. O perfil brasileiro da emissora até deixou uma comentário maroto no post. "Já vou pendurar a plaquinha com sua foto na parede!".

Bruna Marquezine anunciou em janeiro, que não teve seu contrato fixo com a Globo renovado e que estaria livre para novas negociações. Contratada desde em 2003, quando estourou como a pequena Salete, na novela 'Mulheres Apaixonadas', a atriz já vinha namorando com a Netflix há alguns meses.

