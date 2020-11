Rodrigo Bocardi Reprodução

Por O Dia

Publicado 24/11/2020 15:47 | Atualizado 24/11/2020 15:48

Rodrigo Bocardi perdeu a paciência durante uma transmissão ao vivo do 'Bom Dia SP' da Globo, nesta terça-feira (24). A repórter Mariana Aldano passava informações sobre o comércio popular do bairro do Brás, quando um grupo de jovens se posicionou atrás da jornalista e começou a fazer gracinhas para câmera.

Mariana alertava para o número de pessoas sem máscaras no local e o aumento dos casos de coronavírus, em São Paulo, quando um rapaz interrompeu a reportagem e acabou atrapalhando o trabalho da equipe. Bocardi mandou na lata. "Seria bom o garotão que está atrás de você aí, desfilando, estivesse ouvindo o que você está falando. Ele iria aprender algo e melhoraria a vida dele, até a própria saúde. Estava sem máscara até então, depois resolveu colocar no finalzinho, consciente do erro que fazia", disparou o apresentador.